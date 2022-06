Oppositiepartij PVDA zet zwembadje voor recreatiedomein Blaarmeersen: “Haal hekken rond zwemvijver zo snel mogelijk weg”

Een plastiek zwembadje, een reddersstoel en een paar binken in zwemshort. Met bijzondere actie trok de Gentse afdeling van de PVDA zaterdagmiddag de aandacht voor de Blaarmeersen. Het zwemseizoen is er vorige maand opnieuw op gang getrapt, maar de zwemvijver is volledig omzoomd met tijdelijke Heras-hekken. Wie binnen wil moet zijn identiteitskaart laten scannen. Verschillende opstootjes met -voornamelijk Brusselse- jongeren noopten het stadsbestuur hier toe, aldus schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD). Maar de oppositiepartij denkt daar duidelijk anders over.

“Als we niet zomaar de Blaarmeersen binnen kunnen, dan nemen we maar ons eigen zwembad mee", lacht PVDA-gemeenteraadslid Sonja Welvaert. “Wij vinden deze hele aanpak asociaal. Ook vinden we het niet ok dat niet-Gentenaars 4 euro moeten neertellen om binnen te mogen. Zij moeten deze hele infrastructuur bekostigen. Heel Trumpiaans. Bouw een muur en laat er anderen voor betalen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Archiefbeeld: in de zomer van 2020 zochten creatievelingen sluipwegen om de Blaarmeersen toch binnen te geraken ondanks de hekken. Dit jaar opnieuw? © Cedric Matthys

“Iedereen gestraft”

PVDA vraagt gratis inkom, zonder reservering. Om problemen te voorkomen, rekent de partij op sfeerbeheerders. “Politieagenten die zichtbaar over het terrein patrouilleren vinden we géén goed idee”, zegt Welvaert. Dat er in het verleden al gewerkt werd met sfeerbeheerders moet echter gezegd. Die maatregel kon de opstootjes niet tegenhouden.

“Door de hekken verplaatst het probleem zich gewoon naar ergens anders", aldus Welvaert. “Het resultaat zal zijn dat mensen wegblijven. Wat met de grootmoeder uit Merelbeke die snel even wil komen zwemmen met haar kleinkinderen? Gaat ze hier echt vier euro neertellen? Als de stad amokmakers aan de Blaarmeersen wil aanpakken, kan dat op een betere manier dan door iedereen te straffen.”

#BlaarmeersenHekkenVrij

Vast staat dat over het hekwerk het laatste nog niet gezegd is. Nog tot het derde weekend van september kan er gezwommen worden in de Blaarmeersen. Maar dit najaar beslist de Stad Gent of er een definitief hek komt. De actiegroep #BlaarmeersenHekkenVrij pleit alvast om dat hek niet te plaatsen. “We gaan dit seizoen volop evalueren”, liet Sofie Bracke bij de start van het zwemseizoen verstaan. “Medewerkers, bezoekers en experten, allemaal mogen ze hun zegje doen. Ook ik zou liever geen hekken zien, maar we doen dit zodat iedereen zich veilig kan voelen. Ik hoor dat Gentenaars uitwijken naar Vosselare Put (in Deinze, red.) om daar te gaan zwemmen. En dat terwijl we hier zo’n schoon domein hebben.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.