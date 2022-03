Opnieuw vrouw verkracht in Gent

Gent Bouw fietsbrug over Watersport­baan kan nu écht starten: schepencol­le­ge keurt bestek goed

De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan zit in een laatste rechte lijn. Donderdag is op het schepencollege het bestek voor de bouw goedgekeurd. In totaal zal de brug 4 miljoen euro kosten.

5 maart