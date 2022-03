Opnieuw vrouw verkracht in Gent: buschauffeur treft slachtoffer aan

Gent Supporters­groe­pen AA Gent keren zich tegen clubbe­stuur en gaan over tot boycot: “Er wordt geen rekening gehouden met ons”

Op sportief vlak gaat het AA Gent voor de wind. Bekerfinalist, een vijfde plaats in de competitie en als enige Belgische club nog actief in de Conference League. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken, maar achter de schermen zit er een behoorlijke haar in de boter. De supportersgroepen voelen zich in de steek gelaten door het bestuur en roepen op tot boycot.

