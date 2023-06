Opnieuw twee minderjarige leden van ‘Bende van Wondelgem’ in instelling geplaatst

De Gentse politie gaat daadkrachtig te werk in het onderzoek naar de ‘Bende van Wondelgem’. Nadat er in mei twee minderjarigen in een gesloten instelling werden geplaatst, gebeurde dat afgelopen week opnieuw. De buurtbewoners halen voorzichtig opgelucht adem.