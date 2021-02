Opnieuw studenten aan het feesten op Sint-Pietersplein, twintig man beboet: “Eerst toelating, dan boete”

Donderdagavond op het Sint-Pietersplein, iets na 18 uur. Al een hele namiddag staan zo’n twintig studenten plezier te maken voor de kerk, tot de politie plots het plein oprijdt en de studenten een coronaboete van 250 euro geeft wegens het overtreden van het samenscholingsverbod. De studenten snappen er naar eigen zeggen niets van.

Respectabele afstand

“We stonden op een veilige afstand met mondmasker aan”, reageert Charles, een van de aanwezigen. “De politie die eerder op de dag passeerde zei ons dat we mochten blijven, als we afstand hielden. Dat deden we dan ook. Maar plots stonden ze hier met tien politiecombi’s en drugshonden om ons toch te beboeten. Als we hadden geweten dat dit niet mocht, waren we allang weg.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Alle jongeren gingen op de bon. © Wannes Nimmegeers

Donderdag stonden er twintig studenten op het plein, woensdagavond zeker zo’n honderd man. “Plots stonden we daar als één grote groep. Dat was niet de bedoeling”, zegt Emile Lampens (19) over die avond, organisator van de initiële bijeenkomst. “Sinds vorige week komen we af en toe samen in de buitenlucht in groepjes van vier. Maar woensdagavond escaleerde het, toen er spontaan studenten bij kwamen zitten en de groep te groot werd. Er werd gedanst, en op een gegeven moment ontstonden er zelfs moshpits. Dat was erover, maar vandaag dus niet.”

“We zitten al bijna een jaar binnen”, klinkt het bij medeorganisator Mathieu Janssens (19). “Op een of andere creatieve manier zochten we toch naar onze vrijheid tijdens ons studentenleven. Dus met een kleine tiental medestudenten vonden we het er niet beter op om, per groepjes van vier en met de nodige afstand, samen iets te drinken op het grote Sint-Pietersplein. Daar doen we in principe niets mis mee.”

(lees verder onder foto)

Volledig scherm De organisatoren, op een afstand. © SDD

Onduidelijkheid troef

De studenten betreuren wat er is gebeurd, zeker na het moeilijk jaar met amper sociaal contact. “Wij voelen ons niet gehoord door de overheid”, klinkt het bij medeorganisator Mathieu Janssens (19). “Al maanden wordt er niet geluisterd naar de studenten. Kijk naar die kotbubbel, of de avondklok. En nu dit. We worden in ons hemd gezet. Eerst zeggen ze dat het wel mag, om ons daarna dubbel zo hard te straffen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Graslei gisteren op de middag. Heel wat jongeren kiezen ervoor hier samen te eten. © Wannes Nimmegeers

Donderdagmiddag, enkele uren voor de boetes uitgedeeld werden op het Sint-Pietersplein, heeft onze fotograaf nog een opmerkelijk beeld gemaakt op de Graslei. Heel wat jongeren zaten samengepakt aan de boorden van de Leie om onder andere hun middagmaal te nuttigen. Hoewel daar geen boetes zijn uitgeschreven omdat er niet met meer dan vier samengezeten werd, valt het aantal mensen op een kleine oppervlakte wel op. Tussen en in de groepjes was er amper anderhalve meter op te merken. De stad liet alvast weten dit weekend te controleren op drukke plaatsen, waaronder op de Graslei.

Volledig scherm De twintig jongeren, net voor ze een coronaboete kregen. © SDD

Bekijk ook: