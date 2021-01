Opnieuw schietincident in Gent: politie lost schot na controle

Gent Belemtü­rkTV veroor­deeld voor versprei­den foutieve berichten over Veli Yüksel: “Perswetten gelden ook voor nieuwsweb­si­tes”

8 januari De Gentse nieuwssite BelemtürkTV is in beroep veroordeeld wegens het verspreiden van ‘fake news’ over gemeenteraadslid en voormalig volksvertegenwoordiger Veli Yüksel (Open Vld). Eerder al was BelemtürkTV in eerste aanleg veroordeeld. De uitspraak van het hof van beroep is een primeur: het stelt voor het eerst expliciet dat de perswetten ook gelden voor nieuwswebsites.