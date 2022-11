Opnieuw Roma aan de Aziëstraat, dit keer woonden ze in auto’s. “Juridisch laten verwijderen, wij laten geen nieuwe kampen meer toe”

Gent heeft een moeilijke relatie met rondtrekkende Oost-Europeanen, in de volksmond Roma genoemd. Niet zelden bouwden die kampen tussen het struikgewas, waar dan hele groepen, inclusief kleine kinderen, in erbarmelijke omstandigheden leefden. In de zomer van 2018 besliste het stadsbestuur paal en perk te stellen aan die kampementen. Er zou een project komen waarbij de Roma die op Gentse grondgebied verbleven opvang kregen, maar daar wel Nederlands moesten leren, werk en een reguliere woning moesten zoeken. Wie niet wilde meestappen in het project, moest het grondgebied Gent verlaten. Het duurde veel langer dan voorzien om het project op de Lübecksite op te starten, maar uiteindelijk werden wel alle Gentse Romakampen afgebroken.

De voorbije weken echter bleken opnieuw heel wat Roma rond te hangen rond de voormalige kampsite aan de Aziëstraat, waar nu een buurtproject is. “Ze sliepen en ‘woonden’ er in auto’s, bestelwagens, busjes, noem maar op, in de Chinastraat, Aziëstraat en aan het Santospad”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Gezien er in die voertuigen geen sanitair aanwezig is, werd de omgeving herschapen tot openbaar toilet, wat behoorlijk wat overlast voor de buurt veroorzaakte. Nog los daarvan, we zullen ook dit soort kampementen niet toestaan in Gent.” Dus stapte de stad naar de rechtbank van eerste aanleg, en verkreeg daar een ‘ontruimingsbevel’ verkreeg. Alle voertuigen moesten weg, of zouden weggesleept en in bewaring genomen worden. Er werd ook gedreigd met dwangsommen van 250 euro per voertuig, per persoon en per uur. De Roma zijn intussen allemaal weg. Waar ze heen zijn, is voorlopig een raadsel.