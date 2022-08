Opnieuw prijs aan de autokeuring: dit keer lange files aan SBAT Wondelgem

Gent Tot vier uur lange wachtrijen aan autokeu­ring zonder afspraak in Sint-De­nijs-West­rem: “Op dergelijke momenten zie je echt wel de kleine kantjes van sommige mensen”

Het was dinsdagmorgen bijzonder druk aan enkele keurcentra in Oost-Vlaanderen. Omdat chauffeurs gisteren een keuringsbewijs konden verkrijgen zonder op voorhand een afspraak te maken, was het ook in het het SBAT-keuringscentrum is Sint-Denijs-Westrem urenlang aanschuiven en dat zorgde voor nogal wat frustratie en wrevel. “We hebben hier al verschillende chauffeurs gezien die gewoon weigeren van te ritsen of die schaamteloos voorsteken.”

2 augustus