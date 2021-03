Opnieuw pak studenten die coronamaatregelen op Sint-Pietersplein niet volgen, 25 samenscholingen beboet: “We rekenen op verantwoordelijkheid studenten”

U kan er gerust de klok op zetten. Bijna elke weekavond zijn er wel studenten op het Sint-Pietersplein die zich in de verste verte niet aan de coronamaatregelen houden. Ook woensdagavond was het weer van dat. Rond 20 uur vertrok het merendeel rustig naar hun kot, maar dat was niet zonder zo’n vijftig- tot honderdtal studenten gerekend. De menigte kroop bij elkaar, enkele boxen speelden nog muziek. De krijtbubbels leken hun nut te hebben verloren. Ook alcohol werd volop genuttigd, en dat vaak in glazen flesjes. Dat is er na 20 uur allemaal verboden.

Drie feestjes stilgelegd

De jongeren konden er woensdagavond rustig hun gang gaan. Hoewel de politie de massa op het Sint-Pietersplein overdag controleerde, leek het ‘s avonds vooral uit te blinken in afwezigheid. Maar dat ontkent politie Gent. “Wij rijden ook rond met anonieme voertuigen”, laat het weten. “In eerste instantie sensibiliseren we bij de studenten. Als we toekomen, wordt het steeds rustiger. Maar als het de spuigaten blijft uitlopen, grijpen we in.” De politie deelde 25 boetes uit voor het niet naleven van het samenscholingsverbod. Twee personen kregen een pv voor het overtreden van de avondklok, en nog eens iemand werd beboet voor geluidsoverlast. Ook drie feestjes werden stilgelegd gisterenavond.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Opnieuw hielden een pak studenten zich niet aan de coronamaatregelen. © SDD

Nieuwe maatregelen?

“We rekenen ook op de verantwoordelijkheid van de studenten”, geeft de politiezone mee. “Stad en politie Gent gaven toe aan de studenten om georganiseerd in krijtbubbels samen te komen. Iedereen was tevreden dat ze veilig en gezond iets konden drinken. Maar dan is het niet de bedoeling dat ze daar nu misbruik van gaan maken.”

Die verantwoordelijkheid lijkt duidelijk nog zoek bij een pak studenten, dat is op de beelden te zien. Hoe het er de komende dagen aan toe zal gaan, valt af te wachten. Het wordt alvast een pak kouder. Maar nieuwe maatregelen lijken zich alvast op te dringen als studenten elke avond een kat-en-muisspel spelen met de politie.