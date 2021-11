Opnieuw onderzoek naar verkrachting jonge vrouw in Gent

GentDe politie onderzoekt een mogelijk nieuwe verkrachting van een jong meisje in Gent. De feiten zouden in de vroege ochtend van zaterdag plaatsgevonden hebben in de toiletten van een café in de Overpoortstraat. De cafébaas zelf wist van niets, tot de politie zijn camerabeelden kwam opvragen. “Hier was acht man personeel, wat kunnen we nog meer doen?”

“Afschuwelijk”, reageert Maarten Boucquez van café Elixir. Het is in zijn zaak dat het 18-jarig meisje verkracht zou zijn, in de toiletten. “Ik wist het niet. Echt niet. Ik was hier de hele nacht aanwezig, samen met acht man personeel én een portier. Het meisje heeft niemand aangesproken, ook de vrouwelijke barverantwoordelijke niet. We hadden haar kunnen opvangen en de politie kunnen verwittigen.”

Boucquez heeft intussen ook al gehoord dat het aantal aangiftes van aanrandingen sterk gestegen is. “Maar wat kunnen we doen? Het lijkt inderdaad of het sinds corona alle remmen los is, alsof alle grenzen vervaagd zijn. Zowel qua alcoholconsumptie als qua gedrag. Wij weten uiteraard niet wie bij wie hoort, of wie wat gedronken heeft voor ze hier binnenkomen. We kunnen er alleen maar zijn voor onze klanten.”

Drie camera’s

“Er hangen drie camera’s in onze zaak”, vervolgt hij. “Waarvan één gericht op de ingang van de toiletten. De gang van de toiletten is ook niet fysiek gescheiden van de zaal, waardoor er veel sociale controle is. En er is wit licht in de toiletten, zodat het geen donkere hoek is. Bovendien zijn wij altijd aanspreekbaar als er problemen zijn.”

Het meisje werd ‘s morgens om 6 uur door de politie aangetroffen op de trappen van de Albert Heijn, een eindje verderop. Ze was volledig overstuur en huilde. Ze vertelde verkracht te zijn geweest. Ze werd naar het Zorgcentrum voor Seksueel geweld gebracht om sporen op te nemen. Het onderzoek loopt en de politie neemt de zaak zeer ernstig.

Zondag vindt in Gent een protestactie plaats tegen de ‘verkrachtingscultuur’. Die komt er na het verhaal van een ander meisje, dat half oktober verdoofd werd in een café aan de Oude Beestenmarkt, en daarna verkracht. Er is een open brief opgesteld, waarin cafébazen de stad vragen om hulp, en handvaten om dit probleem aan te pakken.

Corona

“Ook wij als Overpoortstraat gaan die brief mee ondertekenen”, zegt Tim Joiris, voorzitter van de vzw Gentse Tappers. “Geen énkele cafébaas wil dat zoiets in zijn zaak voorvalt. We moeten een systeem uitwerken waarbij de jongeren het barpersoneel gaan zien als vertrouwenspersoon. Ze moeten weten dat ze bij ons terechtkunnen, als er iets mis is. En liefst vòòr het te laat is. Want nu zijn de camerabeelden opgevraagd, maar het kwaad is geschied. Het is opnieuw achter de feiten aanhollen. Dit is geen ‘bende’ die aan het werk is, het zijn individuen die met zichzelf geen blijf weten na de coronaperiode, en het moet stoppen.”

Eind oktober werd een jonge vrouw nog het slachtoffer van een verkrachting in Gent. Herbekijk hier haar getuigenis in VTM NIEUWS: