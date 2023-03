Opnieuw onbeperkt roeien: 12 zwembaden aan slib uit Watersportbaan gehaald

Rechtszaak omtrent drugslab Brugse Poort uitgesteld op vraag van verdedi­ging

De rechtszaak omtrent het drugslab dat in mei 2020 ontdekt werd in de Brugse Poort, wordt opnieuw ingeleid op 24 mei. Omdat de bende ook in Nederland opereerde, zitten vijf beklaagden daar vast. De rechter wil de verdediging in tussentijd de tijd geven om het Nederlandse luik van het dossier in te kijken.