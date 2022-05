Opnieuw kwaad opzet bij brand op Arsenaal in Gentbrugge. Projectontwikkelaar geeft moed niet op: “Begin juni zwaaien de deuren open”

Gezellige marktjes, een buurthuis en zelfs enkele volleybalvelden. Het is maar een greep uit de plannen die Revive heeft met de Arsenaalsite. Tot eind 2025 strijkt de projectontwikkelaar samen met tal van partners neer op het terrein in Gentbrugge. Maar de voormalige treinwerkplaats van de NMBS werd dinsdag voor de tweede keer in korte tijd getroffen door een zware brand.

Net als midden maart wijst ook nu alles op kwaad opzet. Het parket van Oost-Vlaanderen startte een onderzoek. Bij Revive is men er het hart van in. “We geven de hoop niet op", zegt verantwoordelijke Susanne Koolhof. “Maar ze maken het ons wel verdomd lastig. Het derde weekend van mei vindt hier het kunstenfestival Sorry Not Sorry plaats. Dat zagen we als de officieuze start van onze tijdelijke invulling.”

Het plan is om onder meer een twintigtal culturele organisaties onderdak te geven op Arsenaal. “Maar bij de brand ging één van de historische hallen in vlammen op”, aldus Koolhof. “Net die hal was voor hen bestemd. Ze kunnen dan wel uitwijken naar locaties op het terrein, maar veel voorbereidend werk ging in rook op.”

Verder vraagt de ontwikkelaar zich af wat de financiële gevolgen zijn. Koolhof: “Veel winst maken hoeft niet, voor ons is dit een passieproject. Toch dreigt onze verzekeringspremie de hoogte in te schieten. Hopelijk moeten we niet schrappen in onze plannen. Zo wilden hier bijvoorbeeld een looppiste aanleggen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De brand legde een volledige loods in as. © PJDG

60 miljoen euro

Hoe de brand kon ontstaan, is voorlopig niet geweten. De NMBS trok in 2018 weg uit de gebouwen. Maar pas vorig jaar werden de terreinen verkocht aan de West-Vlaamse bouw- en investeringsfirma’s Group Monument, Quva en Danneels. Zij telden meer dan 60 miljoen euro neer voor de site die zo’n 25 voetbalvelden beslaat.

“We begrijpen niet waarom dit zo lang bleef leeg staan”, zegt Sybe (23). Samen met zijn zus Antsje (20) woont hij rechttegenover Arsenaal. “De problemen zijn ontstaan toen de site ontruimd werd in 2018", herinnert Antsje zich. “Eerst kwamen junkies koper stelen om hun verslaving te bekostigen. Later kwamen dan de pubers. Zij klommen dan over de poort om er kattenkwaad uit te halen: stiekem sigaretten roken, ruiten van de oude loodsen ingooien of kleine brandjes stichten.”

Of het dit keer opnieuw om uit de hand gelopen kwajongenstreken gaat, weet verantwoordelijke Susanne Koolhof niet. “Wel vragen we ons stilaan af of mensen ons mooie project willen dwarsbomen”, klinkt het. “Begin juni start onze volleybalwerking op, dit najaar willen we hier starten met onze marktjes. Daarom een oproep aan de buurt: zie je iets verdachts, bel de politie. Deze brand moet nu écht wel de laatste geweest zijn.”

LEES OOK

Volledig scherm Antsje en Sybe. © PJDG

Volledig scherm Bij de vorige brand in midden maart schoot amateurfotografe Antsje foto's vanuit haar raam. © Antsje Vandenbroeck