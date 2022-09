Opnieuw koopzondag in centrum Gent, met gratis openbaar vervoer. Allen daarheen!

Bachte-Maria-Leerne/Gent Dineer deze winter eens in een Mongoolse ‘yurt’: Mohícan strijkt neer aan bekend kasteel in Deinze

Dineren in een traditionele Mongoolse yurt in de omgeving van één van de mooiste kastelen van het land? Daarvoor kan je vanaf half oktober terecht bij Mohícan in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). Gentenaar Jeremy Buyle, bekend van Dinner On The Lake, schakelt enkele chefs in voor een unieke culinaire ervaring in de buurt van kasteel Ooidonk.

1 september