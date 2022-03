Opnieuw celstraf voor ex-manager Astrid Coppens, die voor 550.000 euro opgelicht zou zijn? “Hij heeft mij op verscheidene vlakken veel pijn gedaan”

Gent/Nazareth Na aanhouden­de tegensla­gen sluit ‘Buffalo Mich’ zijn café The Grand Canyon: “De energiecri­sis hakt er stevig in”

Na twee zware jaren, met corona, een wagen in de voorgevel van zijn café en een zware brand bij hem thuis, blijkt de huidige energiecrisis de druppel. Cafébaas Mich Vynckier (39) - beter gekend als Buffalo Mich - sluit The Grand Canyon in Nazareth. “Maar we eindigen met een knaller.”

