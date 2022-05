Opnieuw brand in Arsenaalsite. Gentse cultuurwereld hard getroffen: “Onze inspanningen gaan letterlijk in rook op”

Gent Nieuwe fietsenwin­kel geopend op Kortrijkse­steen­weg: “Meer dan 1000 vierkante meter winkelple­zier, parking voor de deur én een indoor testbaan”

Op de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem is pas een nieuwe fietsenwinkel geopend: Bike Republic. Oplettende lezers weten dat daar al twee winkels van bestonden in Gent, maar de nieuwste is de grootste in Vlaanderen. Je kan er makkelijk parkeren voor de deur en kiezen uit een ruim aanbod, dat je meteen kan testen op een indoor testbaan.

