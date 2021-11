Opnieuw aanranding in Overpoort, dader opgepakt: “Hij mag zich drie maanden niet vertonen in Gentse uitgaansbuurt”

“Het klopt dat we gereageerd hebben”, zegt Maarten Boucquez, eigenaar van de zaak. “Ik was ook zelf aanwezig. We zagen een meisje dat duidelijk onder de indruk was van iets, met tranen in haar ogen. We hebben haar aangesproken, en ze heeft ons verteld wat er gebeurd was. Een kerel had haar de doorgang versperd en haar dan betast. Haar vrienden hadden dat gezien en hebben zich onmiddellijk gemoeid. Er was inderdaad een kleine schermutseling geweest in de zaak even voordien, en dat bleek dus daardoor te zijn. Het meisje werd opgevangen door de portier, de vrienden hebben de dader aangeduid. Die is door de politie zonder veel gedoe naar buiten geleid en meegenomen. Het meisje en haar vrienden hebben ons uitgebreid bedankt, maar wij zijn vooral blij dat ze ons in vertrouwen hebben genomen. Alleen door een probleem onmiddellijk te melden, kunnen wij optreden. Daardoor is die kerel nu opgepakt en verhoord. Anders moesten we weer achter de feiten aanhollen. Het is belangrijk dat mensen het barpersoneel in vertrouwen nemen van zodra er iets gebeurt.”