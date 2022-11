Opmerkelijke beelden: Gentse politie arresteert vrouw (24) die met mes zwaaide op Korenmarkt

GENT Stad verzamelt ideeën voor Gent Jongeren­hoofd­stad op Idea Match (en daar kan jij bij zijn)

In 2024 is Gent Jongerenhoofdstad van Europa en daar moet vooral de jeugd zelf baas zijn. Daarom zet de stad iedereen met een idee samen op ‘Idea Match’, een groots evenement in De Krook. Strak plan? Schrijf je in.

13:07