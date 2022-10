Opmerkelijk: CAO-onderhandelingen bij Ivago afgehandeld zonder staking of prikacties. “Komende drie jaar sociale vrede”

De nieuwe CAO loopt van 2023 tot eind 2025, en kwam er na constructieve onderhandelingen tussen de vakbonden, de directie en het bestuur van IVAGO. “Ik ben erg tevreden met dit akkoord”, zegt voorzitter Bram Van Braeckevelt. “Het zijn economisch geen evidente tijden, het is goed dat we desondanks toch samen voor werkzekerheid en sociale rust kunnen zorgen.”

Het onderhandelde protocol biedt in de eerste plaats werkzekerheid voor alle personeelsleden op de payroll van IVAGO. Daarnaast krijgen ze extra koopkracht in de vorm van een internetvergoeding. Ook de ARAB-vergoeding, een forfaitaire compensatie voor rijdend personeel, wordt opgetrokken. Voor de anderen komen er ecocheques. Verder werkt IVAGO een fietsleaseplan uit, waardoor het personeel tegen gunstige voorwaarden kan kiezen voor duurzaam woon-werkverkeer.

Respect

Het akkoord tussen directie en vakbonden werd dinsdagavond al bereikt, maar moest dat nog worden voorgelegd aan de werknemers zelf. Daar liep het de voorbije jaren geregeld fout, waarop dan boze acties en zelfs stakingen uitbraken. Dat is dus dit keer niet gebeurd. In principe is er nu dus getekend voor 3 jaar sociale vrede. Al weet je bij Ivago natuurlijk nooit. Daar werkt een licht ontvlambaar publiek, dat het werk ook voor andere punten durft neerleggen. Meest opvallende acties waren die in de hete zomer van 2018, omwille van zonnecrème, maar ook die naar aanleiding van de veel zwaardere glasrondes, omdat de mensen sinds corona massaal thuis drinken. De onderliggende reden bleek altijd ‘gebrek aan respect’ voor de werknemers. Het lijkt dat dat probleem momenteel van de baan is, en dat de verstandhouding tussen werkgever en personeel serieus is verbeterd.