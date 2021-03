OPINIE. Korpschef Filip Rasschaert na heisa rond opgesloten jongeren. “Het lijkt soms alsof wij opgejaagd wild zijn”

GentEr is de voorbije dagen heisa ontstaan over het oppakken en opsluiten van een groep jongeren , nadat zij een koppeltje hadden aangevallen op de Korenlei. Daarbij wordt het optreden van de politie in vraag gesteld, er wordt zelfs gewag gemaakt van naaktfouilles. Gents korpschef Filip Rasschaert kroop in zijn pen en reageert op de moeilijke positie die zijn mensen bekleden.

“Eerst de feiten”, stelt Rasschaert. “Een koppeltje wordt in het centrum van Gent in elkaar geschopt en beroofd. De politie kan - dankzij getuigen - snel de verdachten inrekenen en de buit terugvinden. Uiteraard weten we niet wie van de groep verdachten wat gedaan heeft. Ook beseffen we zeer goed dat minderjarigen opsluiten bij ons beter kan vermeden worden en dat sinds de invoering van de Salduzwet (waardoor jongeren alleen verhoord mogen worden in het bijzijn van een advocaat, nvdr.) de termijnen veel te lang zijn. Maar we doen wat we moeten doen om de maatschappij te beschermen en om uit te zoeken wat er exact is gebeurd. We doen dat uiteraard binnen de regels en mogelijkheden die er zijn. Na veel uren werk door veel mensen, denken we dus goed politiewerk geleverd te hebben. Intern beslissen we wel meteen om goed na te gaan of we de getrokken lessen van vorige opsluitingen van een groep minderjarigen goed uitgevoerd hebben of niet. Over de feiten communiceren we niet via de (sociale) media.”

Beroepsgeheim

Een paar dagen later komt het eerste bericht op sociale media over de feiten. Op basis van een mening van een ouder van een opgesloten minderjarige op sociale media, veroordelen velen het politieoptreden op de Korenlei. “Laat ons misschien eerst collectief en vooral duidelijk stellen dat we het geweld tegen de slachtoffers veroordelen, dat we de slachtoffers steunen en hen een goed herstel toewensen”, zegt de korpschef. Ondertussen worden ook andere berichten verspreid over wat de politie gedaan zou hebben. “Wij zwijgen uit respect voor het beroepsgeheim, voor de meningen en gevoelens van alle betrokken partijen, ook de gevoelens en twijfels van de ouders van de minderjarigen die werden opgesloten, en vooral ook omdat we menen dat de waarheidsvinding door het parket - over de zware feiten - en door het Comité P - over het politieoptreden - de tijd en de rust moet krijgen vooraleer te besluiten. Laat ons allen dus vooral ook het parket (en bij uitbreiding gans het gerecht) en het Comité P vertrouwen en de kans geven om hun werk te doen. Als korpschef garandeer ik dat elke bron, elk mogelijk bewijs, elke aantijging nauwkeurig wordt bijgehouden om de waarheidsvinding toe te laten.”

Volledig scherm De korpschef van de Gentse politie, Filip Rasschaert © Wannes Nimmegeers

Quote Wat ik vooral sterk hekel is het altijd maar meer en sneller (ver)oordelen van een politie-optreden, op basis van ‘een mening’ Filip Rasschaert , Korpschef

“Maar het zwijgen is niet gemakkelijk want het lijkt er soms op alsof we opgejaagd wild zijn. Als korpschef van de Gentse politie stimuleer ik al jaren met succes een interne cultuur van ‘professioneel dienen’ waarbij de bevolking moet weten dat we er zijn om hen te beschermen, door criminaliteit met succes aan te pakken. En de bevolking moet ook weten dat we dat doen met veel aandacht voor integriteit en respect. We zijn er vooral van overtuigd dat we enkel goed kunnen werken als we het vertrouwen van alle gemeenschappen hebben, en kunnen behouden. We doen dan ook elke dag ons uiterste best in dikwijls een zeer moeilijke context. Soms doen we iets minder goed, en soms stellen medewerkers gedrag dat niet past bij ons, en er zijn zeker nog domeinen waar we het collectief beter kunnen doen. Maar àltijd gaan we evalueren, bijsturen en leren.”

Nadelen

“Ik besef ook heel goed het verschil tussen enerzijds ‘politioneel technisch/wettelijk geen fout maken’ en anderzijds ‘de individuele gevoelens bij personen (en hun naasten)’ die door ons repressief optreden kunnen ontstaan. Vaktechnisch heb ik ook al in het verleden aangekaart dat de groei in ‘wetgeving ter bescherming van minderjarigen’ ook nadelen heeft. Vroeger zou de politie waarschijnlijk de groep omsingeld hebben, zouden we dan op een eerder dwingende manier bepaald hebben wie de slachtoffers geslagen en beroofd hebben, en die personen dan meegenomen hebben. Voor de rest van de groep zouden we enkel de identiteit opgenomen hebben om hen achteraf te horen. Nu worden minderjarigen beschermd in het afleggen van verklaringen zonder het bijzijn van een advocaat, en dus kan de politie niet snel achterhalen wie wat gedaan heeft. Zo worden de termijnen voor het afnemen van alle verklaringen in aanwezigheid van advocaten dus veel langer. Het is niet aan mij om te beoordelen of dit goed of minder goed is, maar het is een zekerheid dat daardoor jongeren langer in onze cellen verblijven vooraleer er een beslissing kan genomen worden.”

Quote Als je verdachten niet fouilleert, mag je er zeker van zijn dat er vroeg of laat ernstige incidenten in de cel gebeuren. Bij élk van die incidenten dienen politieme­de­wer­kers zich te verantwoor­den over waarom ze het gebruikte voorwerp niet gevonden en afgenomen hebben Filip Rasschaert, Korpschef

Naaktfouilles, en waarom dat moet

“Over het uitkleden of niet voor de veiligheid vooraleer je in een cel gaat, is er ook al veel gezegd en geschreven en deze feiten zullen ook bijdragen tot het debat hierover. De regels hieromtrent zijn niet glashelder, maar ze glashelder maken lijkt mij een onmogelijke zaak. Best worden mensen niet uitgekleed om te weten of ze gevaarlijke voorwerpen bij hebben, zoals bijvoorbeeld een aansteker, drugs of een touwtje. Maar als je het niet doet, mag je er zeker van zijn dat er vroeg of laat ernstige incidenten zullen zijn. Mensen steken hun cel in brand, mensen snijden hun pols over met kleine voorwerpen, mensen nemen drugs of andere zaken in als ze het bij hebben, mensen plegen zelfmoord in de cel. Je wéét niet wat er omgaat in het hoofd van iemand die opgesloten wordt, en je kan dus niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Bij élk van die incidenten dienen politiemedewerkers zich te verantwoorden over waarom ze het voorwerp niet gevonden en afgenomen hebben. In een aantal gevallen zijn er zelfs topmedewerkers die zich in de rechtbank moeten verantwoorden omdat iemand zelfmoord gepleegd heeft ‘onder hun hoede’. Een onzekere periode van jaren, waarbij uitspraken van advocaten tegen hen zelfs een dermate impact hebben dat ze van functie veranderen om zoiets geen tweede keer meer tegen te komen. De veiligheidsfouille wil dus voorkomen dat er dergelijke zware incidenten in cellen kunnen plaatsvinden, maar heeft inderdaad ook een mogelijke negatieve impact op iedereen die opgesloten wordt en deze fouille ondergaat.”

“Wat ik vooral sterk hekel is het altijd maar meer en sneller (ver)oordelen van een politie-optreden, op basis van ‘een mening’. Daardoor worden gevoelens op scherp gesteld, en worden mensen aangezet om voor de ene of de andere 'kamp’ te kiezen. Kunnen we met betrekking tot dit politieoptreden niet gewoon allen het volgende gemeenschappelijk hebben? We veroordelen het geweld op het koppel, we wensen hen veel sterkte toe en vooral een herstel van de traumatische gebeurtenis. We willen dat het gerecht de waarheid kan vinden zodat daders van de feiten op de best mogelijke wijze hun verantwoordelijkheid (moeten) opnemen. We willen een professionele politie die extra tijd en aandacht besteedt aan jongeren, ook als ze verdacht worden van criminele feiten. We vinden het belangrijk dat besluiten genomen worden op basis van bewijs en we vertrouwen erop dat de voorziene instanties alles doen om de waarheid te achterhalen.”