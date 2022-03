Ophef rond gokkast in station Gent-Sint-Pieters: “Ik vraag volledige opheldering”

Gent/ZottegemEen gokterminal in een station, kan dat wel? Die vraag werpt Gents kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit) en mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) voor de voeten. “In het regeerakkoord staat duidelijk dat we mensen zoveel mogelijk willen beschermen tegen gokverslavingen”, klinkt het.

In krantenwinkels in treinstations mogen er in principe geen gokterminals staan. Dat bevestigde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) woensdag na een vraag van Gents kamerlid Joris Vandenbroucke. De concessie laat gokkasten niet toe, drukte Gilkinet op het hart. Een antwoord dat Vandenbroucke met enige verbazing aanhoorde.

“Ik neem quasi elke dag de trein in Gent-Sint-Pieters”, zei de socialist. “En daar staat wel degelijk een gokterminal in de krantenwinkel. Daarenboven hoor ik van collega’s uit andere gemeenten hetzelfde verhaal. Ook in Zottegem staat er zo’n kast. Staan die er dan allemaal illegaal?”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm De gokautomaat staat in de Relay-krantenwinkel in de inkomhal van Gent-Sint-Pieters. © RV

Volledig scherm Ook in het station van Zottegem staat er een gokautomaat. © RV

“Uitzonderingen mogelijk”

Navraag bij de NMBS leert dat uitzonderingen wel degelijk mogelijk zijn. Voor de gokautomaten die er nu staan, “werd een aantal jaar geleden al toestemming gegeven”, luidt het bij de spoorwegmaatschappij. “De handelaars moeten zich aan de wetgeving houden.”

Niets illegaals dus, maar Vandenbroucke maakt zich toch zorgen. Zeker na de aankondiging van bpost in februari. Dat overheidsbedrijf verkocht zijn dochter Ubiway, goed voor 170 krantenwinkels, aan gokbedrijf Golden Palace. Daar horen ook 43 krantenwinkels in stations bij.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Archiefbeeld: Gents kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit) kaartte de kwestie aan in het Federaal Parlement. © Photo News

Verscherpte regels

Welk lot de gokkast in Gent-Sint-Pieters nu beschoren is, is niet duidelijk. Vandenbroucke vraagt om de concessieovereenkomst strikter toe te passen. “Ik vraag volledige opheldering. In het regeerakkoord staat duidelijk dat we mensen zoveel mogelijk willen beschermen tegen gokverslavingen.”

Vooruit wil alle gokautomaten uit stations weren. Even geleden werd het gokken in dagbladhandels alvast aangepakt. Zo mogen krantenwinkels sinds kort niet meer dan vier gokmachines installeren. Ook moeten ze minstens tweehonderd titels van kranten en tijdschriften aanbieden.

Verder mag er jaarlijks maximaal 250.000 euro worden ingezet. Al deze nieuwe regels zijn intussen van kracht, met voor bepaalde maatregelen een overgangsperiode tot 1 januari 2023.

LEES OOK