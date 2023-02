Opgelichte oud-flik heeft zijn geld terug. “Geluk gehad.”

Gonzalez is aan het verbouwen, en ontving een (papieren) factuur van 15.400 euro van zijn keukenbouwer. Aan die factuur was niks te merken, het logo klopte, de toestellen en uitgevoerde werken die waren opgesomd ook. Alleen bleek ergens onderweg het rekeningnummer te zijn veranderd. Dat kreeg Gonzalez te horen toen de fraudecel van zijn bank belde. Maar hij heeft geluk gehad. Het valse rekeningnummer was al eens opgedoken in een andere fraudezaak, en stond dus geseind. Het werd geblokkeerd, en de oplichters konden niet aan het geld van Gonzalez, op 700 euro na, die meteen was afgehaald. Waarom niet het volledige bedrag in één keer werd afgehaald, weet Gonzalez niet, hij is al lang blij dat hij zijn 14.700 euro terug heeft. En hij weet ook dat hij nooit meer een grote factuur betaalt zonder eerst even te bellen naar de afzender.