Opgelet op de weg in Oost-Vlaanderen: extra controles in ‘verkeersveilige week’

Het parket en de gouverneur van Oost-Vlaanderen organiseren samen met de lokale en federale politie een actieweek over de gevaren van alcohol- en druggebruik in het verkeer. Vanaf nu tot en met zaterdag 10 december zullen er extra controles georganiseerd worden. Met als sluitstuk de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ op vrijdag 9 december. Die avond en nacht worden op meer dan honderd plaatsen in de provincie alcohol- en drugscontroles gehouden.

“Met deze gezamenlijke verkeersveilige week willen we de maatschappelijke bewustwording over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer verhogen”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. “Misbruik van alcohol en drugs in het verkeer kan heel wat menselijk leed veroorzaken. Tijdens de Verkeersveilige Nacht hopen we dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, en veilig zal sturen. Hoe mooi zou het zijn om na een week van voorafgaande controles een Verkeersveilige Nacht zonder overtredingen te kunnen optekenen?”