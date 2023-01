Opgelet: Gentse bibliotheken een week gesloten

lotto volley league Eerste basis­plaats voor Anshel Ver Eecke bij Caruur Gent: “Beloning voor jarenlange inspannin­gen”

Caruur Gent heeft het nieuwe kalenderjaar uitstekend ingezet met een belangrijke overwinning in Borgworm. Nadat de bekerwinnaars in december iets stroever draaiden, was deze zege meer dan welkom. Nu nestelt het team van coach Van Huffel zich alweer op een rooskleurige en bemoedigende derde plaats in de Lotto Volley League. Deelname aan de play-offs wordt echt realistisch na de 0-3-zege van vorige zaterdag.

9 januari