Opera bouwt dansvloer in de theaterzaal en laat het publiek zelf meedansen. “We moeten van het leven genieten”

GentDe statische operazaal in Gent, gebouwd in 1840, is omgetoverd tot een heuse ballroom. Binnenkort speelt ‘A Bigger Thing’, een dansvoorstelling met liefst 70 professionele en niet-professionele dansers. Meer nog, na elke voorstelling mag het publiek meedansen.

Er zijn slechts drie voorstellingen voorzien van A Bigger Thing, dus dansliefhebbers die zelf willen schitteren in de opera, reserveren maar best snel hun kaarten. choreografe Lisi Estaras ongeveer zeventig liefhebbers en professionals uit Gent en omstreken met elkaar dansen op de tangotonen van Eduardo Rovira. Geen evidentie, want bij die dansers zit volk van allerlei pluimage. Ouderen, jongeren, tweelingen, mensen met een beperking, mensen uit moeilijke buurten, noem maar op.

Recyclage

Voor de voorstelling werd parket geplaatst waar vroeger de parterre stoeltjes waren. Er zijn tafeltjes en een bar, rode fluwelen doeken en plaats voor een live orkestje. De hele operazaal is zo omgetoverd tot een latino ballroom. “Een huzarenstukje van onze technische diensten, maar ook een nieuwe stap in het duurzaamheidsbeleid van Opera Ballet Vlaanderen", zeggen algemeen directeur Jan Raes en artistiek directeur Jan Vandenhouwe. “Alle gebruikte materialen voor dit decor werden immers gerecycleerd uit vorige producties.”

Volledig scherm Een repetitie van A Bigger Thing © RV Opera Gent

A Bigger Thing is geen tangoshow. Samen met haar dansers vertrekt Lisi Estaras weliswaar vanuit de basisprincipes van de tango, maar die kneedt ze vervolgens tot nieuwe bewegingen en patronen. De groep individuen laten interageren tot ze een gemeenschap vormen, is haar uitgangspunt. “Er zit niet echt een boodschap in A Bigger Thing, behalve dat we hier zijn om van het leven te genieten en er iets moois van te maken,” zegt de Argentijnse. Ook muzikaal wordt het niet de klassieke Argentijnse tango, maar er wordt gedanst op de tonen van Eduardo Rivera. Na de voorstelling kan het publiek - dat aan tafeltjes zit of op het eerste balkon - zelf de glimmende dansvloer inpalmen op de tonen van een tango-orkest. Het wordt een unieke kans om te zweven over de dansvloer onder de grote luchter van de Gentse opera.

A Bigger Thing in Opera Gent, op 15, 16 en 17 september om 20 uur. Tickets (20 euro) via www.operaballet.be of 070/22.02.02

