Openbare toiletten in Sint-Denijs-Westrem opnieuw gevandaliseerd

Gent ‘Onument’ in Vinderhout­se Bossen herdenkt corona­slacht­of­fers: “De pandemie heeft een diepe impact gehad op het leven van ons allemaal”

In de Vinderhoutse Bossen is het ‘Onument’ onthuld. Dat is een bezinningsplek waar Gentenaars samenkomen om slachtoffers van het coronavirus te herdenken. “Het moet helpen om het verlies een plaats te geven”, zegt schepen van Burgerzaken Isabelle Heyndrickx (CD&V).

17:09