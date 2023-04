Openbaar vervoer stevig verstoord nadat tram op Korenmarkt ontspoort

Vzw Jong organi­seert veiling en crowdfun­ding om clubhuis in Keizers­park op te knappen

Om het jeugdhuis in het Keizerspark te kunnen opknappen, is de vzw Jong op zoek naar geld. Het gebouwtje aan het skatepark langs de Brusselsesteenweg is verouderd en verloederd. Vzw Jong veilt nu allerlei spullen en zet ook een crowdfunding op poten om de opknapbeurt te financieren.