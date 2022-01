Openbaar ministerie vraagt vrijspraak na rechtstreekse dagvaarding tegen Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert

Gent Knoert van een fout in straatnaam­bord­je Herman Teirlinck­straat: “In 1899 vierde hij zijn 20ste verjaardag”

In de Herman Teirlinckstraat in Oostakker staat een knoert van een fout op het straatnaambord. Dat laat gemeenteraadslid Christophe Peeters (Open Vld) weten. Volgens de info is de Vlaamse schrijver naar wie de straat vernoemd is, geboren in 1899. “In werkelijkheid vierde hij op dat moment zijn twintigste verjaardag.”

