Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert voor rechter gedaagd wegens schending van beroepsgeheim als advocaat

Gent Drie twintigers uit Gent lanceren eerste elektri­sche step van Belgische makelij: “Veiliger én comfortabe­ler”

De veiligste step op de markt, dat is wat Jules Dobbelaere (29), Nathan De Baets (27) en François Desmet (25) op het oog hadden. Al is hun TAITO veel meer geworden dan dat. Het is ook een step die gemaakt is om lang mee te gaan, comfortabel rijdt en mooi oogt. Plus, het is de eerste elektrische step van Belgische bodem, en wij mochten hem uittesten.

24 januari