Op zoek naar een originele kaart om uit te sturen? Spring dan binnen in de pop-up wenskaartenwinkel in centrum Gent

GentEen kaartje met een tekening van een friteuse op en daarboven ‘kroketten’ geschreven? Of liever een kaartje met een strijkijzer en de grappige tekst ‘wishing you a smooth year’? Er is voor elk wat wils in de pop-up wenskaartenwinkel in Gent.