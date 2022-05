Op zijn 73'ste staat Ludo voor het eerst voor de klas: “Sms’je sturen naar Cicero, waarom niet?”

GENTEen opvallende verschijning in het vierde jaar Latijn aan GO! Atheneum Voskenslaan:: Ludo Hugaerts (73) is vier keer zo oud als zijn leerlingen maar dat houdt hem niet tegen om met Smartschool, Kahoot en Padlet te werken. “Als huiswerk een tekst laten vertalen, dat doe ik niet meer, maar ik neem wel wat Dua Lipa mee.”

Het is nooit te laat om voor de klas te staan, maar Ludo Hugaerts is mogelijk recordhouder in Vlaanderen. 73 lentes heeft Hugaerts op de teller, maar het is dit jaar zijn allereerste schooljaar als leerkracht. Vandaag staat hij voor de klas bij de vierdejaars in het GO! Atheneum Voskenslaan, waar hij Latijn doceert. “Eigenlijk wou ik Nederlands lesgeven aan nieuwkomers”.

“Stuur die jongen maar langs”

In zijn vorig leven was Ludo journalist, in de laatste jaren van zijn loopbaan bij Plus Magazine. “Ooit deed ik wel een opleiding klassieke talen, maar ik schreef nooit mijn thesis. Toen ik op pensioen ging, besloot ik toch mijn master Klassieke Talen te halen en nadien plakte ik er nog een opleiding tot leerkracht aan. Om dus Nederlands aan anderstaligen te geven”. Het loopt anders. “Tijdens een reünie van mijn eerste opleiding smeekte de prof aan onze groep gepensioneerde filologen om alstublieft les te komen geven. Blijkbaar is het erg moeilijk geworden om leerkrachten Latijn en Grieks te vinden”.

Zodra Ludo zich aanmeldde als kandidaat-leerkracht, komen er vragen van scholen. Al speelt zijn leeftijd een klein beetje parten. “Diezelfde professor meldde aan een Oost-Vlaamse school dat ze een kandidaat had gevonden. ‘Stuur die jongen maar langs’, klonk het. Toen ze mijn leeftijd hoorden, moest het plots niet meer. Tja”. In Mariakerke was er wel ruimte voor Ludo. “Ik wou korte interims doen, kleine vervangingen. Maar het bleek meteen een fulltime van 22 uur te zijn.”

Google Translate heeft zijn grenzen

Ook in de Voskenslaan werkte Ludo eerst voltijds, maar intussen is de leerkracht die hij verving, deeltijds terug. “8 uur is veel beter haalbaar. Zeker aan de derde- en vierdejaars geef ik graag les, eerstejaars vind ik wat lastiger”. Dat de tijden veranderd zijn sinds hij zelf de Metamorphoses moest leren. “Gelukkig leren de studenten mij ook veel bij. Zo heb ik met Kahoot en Smartschool leren werken. Als de powerpoint te klein staat, tonen ze mij wel hoe het moet. De brug tussen hun leefwereld en de mijne is vrij groot, maar gelukkig heb ik een kleindochter die me wat kapstokjes geeft. Dan durf ik wel eens een referentie naar Dua Lipa in mijn lessen steken”.

Het leeftijdsverschil voelt Ludo dus wel een beetje. “Of de leerlingen het voelen, moet je natuurlijk aan hen vragen, maar ik heb echt droomklassen. Nu ik aan vierdejaars les geef, heb ik echt mijn plekje gevonden. Al kan ik moeilijk om met puberkuren, als ze beginnen met pennenzakken naar elkaar te gooien, vind ik dat echt moeilijk.

Het internet heeft natuurlijk veel veranderd. “Eén van de eerste huistaken die ik gaf, was de vertaling van een tekst van Cicero. Ik had er niet bij stil gestaan dat de leerlingen dat onmiddellijk online konden opzoeken. Al is dat niet zaligmakend, driekwart van de klas had een verkeerde vertaling gevonden. Het was allemaal nogal nonsensicaal, dus ze leren toch ook nog iets van mij. Maar ik heb me aangepast: nu wil ik hen Latijnse sms’en laten sturen. Mocht Cicero aan Atticus schrijven in deze tijdsperiode, dan had hij dat wellicht ook zo gedaan.”

Zou Ludo misschien niet liever op zijn lauweren rusten? “Mijn vrouw was denk ik wel blij dat ik af en toe het huis uit was”, lacht hij. “Tegelijk kon zij me goed steunen. Ze vond, net als ik, dat ik de nieuwe generatie klassieke studenten niet in de steek kon laten”.