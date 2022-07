Op warmste dag van de Gentse Feesten loopt Meneertje Knuffelbeertje, volgeladen met knuffelberen, rond op Korenmarkt

GentEen bijzonder figuur gespot op de Korenmarkt: Meneertje Knuffelbeertje. Die reed een hele namiddag rond met een winkelkar vol beren, die hij ook overal rond zijn lichaam had gehangen. Een gesprek aangaan met de man was niet gemakkelijk: hij spreekt enkel beri, berentaal.

Tijdens de Gentse Feesten mag alles, of toch bijna alles. Tot 15.45 uur liep Meneertje Knuffelbeertje, gekleed in een pak vol knuffelberen, met een winkelkar vol knuffelberen rond op de Korenmarkt. Op de warmste dag van de Gentse Feesten dan nog, met temperaturen tegen de veertig graden. “De politie en de brandweer lopen hier ook elke dag rond in hun uniform, waarom zou ik het niet doen? Op deze manier wil ik mijn respect tonen.”

Intussen deelt de Gentenaar koekjes en zonnecrème uit aan de kindjes. Wie wat verfrissing kan gebruiken – iedereen dus – krijgt een waterstraal over zich heen. “Gratis airo”, lacht de berenman, Stijn Terrie. Twee jaar lang werkte hij als animator in Bellewaerde, maar tijdens de Feesten staat hij elke dag vanaf 17 uur in zijn Bar Schampavie in de Hoogpoort, in gewone kleren wel.

Het pak trok hij speciaal voor deze middag aan. Zijn tweelingbroer Jelle, programmator op de Korenmarkt, had gevraagd om mobiele animatie te voorzien nu het zo warm is. “Normaal zijn er hier optredens voor kinderen overdag, maar op een warme dag als vandaag kunnen ze dat niet maken, om kindjes zolang in de zon te laten staan. Dus sta ik hier met mijn act die ik tijdens corona heb uitgevonden. Voor als we weer kunnen knuffelen.”

