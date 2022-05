Op wandel met Charlotte Matthys (27), één van de dertig veelbelovende Europeanen volgens Forbes: “Ik zag een probleem waar ik een oplossing voor zou bedenken”

GentZe doet het toch maar, Charlotte Matthys (27). Vier jaar geleden kwam ze naar buiten met de allereerste Belgische alcoholvrije gin, vorige week werd ze opgenomen in de prestigieuze Forbes ’30 under 30’ lijst. Hoog tijd voor een gesprek op de plek waar het allemaal begon: de Bourgoyen. Om het te hebben over haar sleutel tot succes, tijd maken voor familie en wilde plannen voor de toekomst.