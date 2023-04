Op wandel door Gent: ontdek het erfgoed van de ‘Stroppendragers’

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de diefstal van ‘World Heritage Day’, een dag waarop we stilstaan bij het belang van de bescherming van cultureel erfgoed. Zo wandel je in Gent, de stad van de ‘Stroppendragers’, de monumenten die je niet mag missen.