Op stap in een filmdecor: ontdek de volkswijken van ‘Aanrijding in Moscou’

Een volgende stop op de route is het Bellevuegebouw, dat een centrale rol speelt in de film. Hier woont Matty met haar kinderen. In tal van scenes komt ook het alombekende viaduct van de E17 in beeld en ook daar passeer je tijdens de wandeling. Vandaag is de brug vooral bekend om het ‘ toeterprotest ’, waarbij truckers die over de brug rijden, claxoneren uit protest tegen de nieuwe snelheidsbeperking.

Even verderop is het tijd om de dorst te lessen in Café Communal. Het café op het Ledebergplein is een van de vele volkscafés in Ledeberg. Hier kan je nog echt een stootje ‘carambol’ spelen en op zonnige dagen op het terras genieten van een pintje met zicht op het plein. In ‘Aanrijding in Moscou’ kreeg het café de naam ‘Café Terminal’. Hier speelt één van de absolute hoogtepunten van de film zich af: een serenade van Johnny voor Matty waarbij het nummer Mona Lisa in een heerlijk Gents accent gebracht wordt. Als je deze wandeling op zondagvoormiddag doet, kan je op het plein ook genieten van de bekende zondagsmarkt van Ledeberg.