Op safari met Gaia op het Emile Braunplein. “Dieren horen niet in een zoo”

MIJN DORP. Het Lochristi van ‘Buffalo Ben’, uitbater van café Picasso: “Ik denk soms nog terug aan de Big Bro­ther-tij­den”

Als mascotte van KAA Gent kent de wereld Benjamin Bundervoet (47) als ‘Buffalo Ben’, maar de cafébaas is zoveel meer dan enkel ‘den Indiaan’. Bij start van het nieuwe voetbalseizoen loodst hij ons door zijn gemeente: Lochristi. Daar baat hij café Picasso en frituur Papas uit, een levenswerk waar hij best trotst op is. “Het is hard werken, maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad”, zegt Ben.