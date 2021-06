“Op maandag werd de jongen ziek gemeld, op donderdag bleek hij dood”: Angelus (8) sterft na vermoedelijke overdosis, moeder opgepakt

Gent 109 in zone 30: snelheids­dui­vel met levenslang rijverbod uit het verkeer gehaald

12:24 Zaterdagnamiddag en -avond organiseerde de politie op verschillende locaties controleacties op ‘patsergedrag’ in het verkeer. De controles richtten zich vooral op overdreven snelheid. Eén snelheidsduivel slaagde er in om aan 109 kilometer per uur voorbij de flitscamera te rijden in een zone 30.