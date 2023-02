Op k(r)ot? Infosessie voor toekomstige studenten en ouders over waar je precies op moet letten

Mening? Welkom!

Stad Gent is ook op zoek naar input van studenten over hoe ze wonen in de stad en hoe ze dat betalen. Dat kadert in een onderzoek rond de betaalbaarheid studentenhuisvesting in Gent. Centraal staan vragen zoals: hoeveel wordt er betaald, wat is er betaalbaar voor studenten en hoe kunnen we hieraan werken? Wie zich geroepen voelt, de stad mikt op een zo divers en representatief mogelijke groep, mag rechtstreeks contact opnemen via de medewerkers. Dat kan op volgende-mailadressen: Hanna.devoogt@stad.gent of Chantal.smits@stad.gent.