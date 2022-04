Op huizenjacht in... Moscou: “Wat het meeste aantrekt zijn de prijzen”

GentOp zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Moscou, een oude Gentse arbeiderswijk in opmars.

Moscou-Vogelhoek. Voor de niet-kenners: een wijk in Gentbrugge. De opvallende naam komt van een afdeling van het Russische Tsarenleger dat daar in 1815 een aantal maanden verbleef, na de nederlaag van Napoleon in Waterloo. Vandaag is ‘Moscou’ vooral bekend doordat het de eindbestemming is van tramlijn 4, en door de film ‘Aanrijding in Moscou’ die grappig genoeg in Ledeberg werd opgenomen.

Moscou-Vogelhoek is een van de kleinste wijken van Gent, geplet tussen de bruisende Brusselsesteenweg en Merelbeke station, en valt uiteen in drie delen. Het deel Moscou-Arsenaal is gegroeid rond het Arsenaal (een vroegere werkplaats van de NMBS) en textielfabriek De Porre. Vandaar de vele smalle straten en arbeidershuizen. Vogelhoek ontstond later, in de loop van twintigste eeuw, en heeft een grotendeels residentieel karakter. Dan is er nog het deel dat tegen Merelbeke-station ligt, geprangd tussen het Moscouviaduct, de Hundelgemsesteenweg, de sporen en de gemeentegrenzen van Merelbeke en Melle.

Volledig scherm De Moscouwijk is gegroeid rond de Arsenaalsite, een vroegere werkplaats van de NMBS die onlangs verkocht werd voor een flinke duit. © Wannes Nimmegeers

De prijs

Moscou-Vogelhoek is ook een kleine wijk als het gaat om aantal inwoners: zo’n 5.000 in totaal. “De laatste jaren kent de wijk een opvallende influx van jonge gezinnen”, zegt Theo Wyseur van immokantoor Convas. “Waarom? Omdat het zo goed gelegen is om te beginnen: je zit meteen aan de autostrade, aan de rand van Gent, maar toch niet ver van het centrum. Op twintig minuutjes sta je in het centrum met de fiets. Een tweede, grote troef: de wijk kleurt groener en groener. Dankzij wijkpark De Porre, bomen in de straten en de vele voortuinen. Maar wat het meeste aantrekt zijn de prijzen. Moscou is betaalbaar in vergelijking met de rest van Gent.”

“Een deel van de woningen is op te frissen, het ander deel werd al opgefrist”, gaat Wyseur verder. Voor een op te frissen arbeiderswoning betaal je tussen de 220.000 en 270.000 euro. Is de woning instapklaar, dan betaal je tussen de 280.000 en 340.000 euro. Dat is heel betaalbaar voor de ruimte die je krijgt. Vroeger had Moscou een minder goede naam doordat het aan de treinsporen ligt, wat niet meteen voor een sexy achtertuin zorgde, maar tegenwoordig is er veel minder treinpassage. Plus, de Arsenaalsite werd onlangs verkocht en belooft een heel leuke plek te worden voor de buurt.”

Hier wil iedereen wonen...

De Tuinwijk Ter Heide, nog steeds dicht bij de Arsenaalsite, is heel populair volgens Wyseur. Dit stuk kwam in de jaren 1920 tot stand, om de woningnood na de eerste wereldoorlog tegemoet te komen. Vandaar dat het meer residentieel is dan de rest van de Moscouwijk. “Net om die reden staat hier minder vaak iets te koop. Het grenst ook aan het park, wat het nog meer charme geeft.”

...maar dit is een interessant alternatief.

Volgens Wyseur is de Heidestraat minder populair omdat die grenst aan de treinsporen. “Ook al is het tegenwoordig een heel aangename straat, doordat er veel minder passage is. De Heidestraat zie ik dus zeker als een waardig alternatief. Wat ik nog kan aanraden zijn het Vijverhof en de Priesterstraat. Die liggen vlakbij de Heidestraat, maar je kan er heel wat veel kwalitatieve, gerenoveerde woningen spotten.”

Te koop in Moscou

Volledig scherm Charmante hoekwoning met garage © CONVAS

Charmante hoekwoning met garage

BESCHRIJVING: 180 vierkante meter bewoonbare oppervlakte. Op het gelijkvloers vind je een inkomhal, ruime leefruimte, volledig ingerichte keuken en een badkamer met aansluitend de garage. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een zuidgericht terras dat deels overdekt is. Daarboven is nog een zolder. Het huis ligt op wandelafstand van meerdere winkels, scholen en openbaar vervoer en zorgt voor een vlotte aansluiting met de E17 en R4. Dat maakt dat het huis een Mobiscore van 8,7 op 10 heeft.

PRIJS: 320.000 euro

INFO: theo@convas.be of 0493 30 43 82

Volledig scherm Gezellige starterswoning © CONVAS

Gezellige starterswoning

BESCHRIJVING: De woning bestaat uit een leefruimte met aansluitend een open keuken die toegang verleent tot een leuke stadskoer. Via de koer is er toegang tot een aparte berging. Aanliggend aan de keuken bevindt zich de badkamer met ligbad en dubbele lavabo. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers, waarvan één toegang geeft tot de zolder die werd ingericht als derde slaapkamer. Net zoals de bovenstaande woning in de Arsenaalstraat, heeft dit huis een goede Mobiscore (8,6 op 10), winkels, scholen en openbaar vervoer op wandelafstand en een vlotte aansluiting met de E17 en R4.

PRIJS: 270.000 euro.

INFO: theo@convas.be of 0493 30 43 82