Op huizenjacht in... de Gentse Bloemekenswijk: “Hier vind je nog huizen voor 200.000 euro, ideaal voor een eerste woning”

Gent CirQ gaat helemaal los op de Gentse Feesten, met andere openings­uren: “Zataclan, 3 jaar Gentse Feesten in één editie, en het gaat wild zijn!”

Het blijft altijd wachten tot het bezig is om te weten wat de bende van CirQ van plan is op de Gentse Feesten, en zelfs dan blijft het vaak nog een half raadsel. Dit jaar ligt de druk behoorlijk hoog voor ‘Bataclan’ in de Willem de Beersteeg. “We weten niet meer goed hoe het moet, dat zot doen, maar 't zal lukken", orakelt Xavier Cloet. “We gaan voor Zataclan, we starten pas om 19 uur, en we mogen tot 1 uur ‘s nachts open blijven.”

3 juni