Op huizenjacht in... de Gentse Bloemekenswijk: “De ideale plek om je eerste woning te kopen”

De Bloemekenswijk in twee woorden samenvatten? Veel verloop. De wijk in het noorden van Gent, waar de meeste straten vernoemd zijn naar bloemen en andere gewassen, is bezaaid met kleine arbeiderswoningen. “Dat maakt het een ideale landingsbodem voor twintigers of dertigers om er hun eerste woning te kopen”, weet makelaar Tim. “Zodra ze hun gezin willen uitbreiden of voldoende gespaard hebben voor een grotere woning, trekken ze weer weg.”