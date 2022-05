Op gesprek bij Geert Merchiers, de Oost-Vlaamse procureur des Konings: “Je moet als magistraat niet in een ivoren toren wonen, maar met beide voeten in het leven te staan”

Gent Gerenom­meerd restaurant weer open, nadat chefkok Tom (35) te horen kreeg dat hij terminaal is: “We weten niet hoelang we nog hebben, maar we gaan er het beste van maken”

Toen Tom Van Lysebettens (35) te horen kreeg dat hij maar twee à drie jaar meer te leven heeft, wou hij geen verre reis meer maken of bungeejumpen. Hij en zijn vrouw Alison Roels (34) wilden vooral hun restaurant opnieuw openen, al was het maar voor even. Een maand nadat ze het nieuws hadden gekregen, staan de reservaties weer open. Cochon de Luxe is back.

8:20