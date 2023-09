“Op één uur kunnen ze al heel wat”: op bezoek bij OKAN-school Toren Van Babel

Op 1 september starten net geen 200 OKAN en Taalbad-leerlingen in de Toren Van Babel aan de Bargiekaai. De school vangt elk jaar honderden leerlingen op die nieuw zijn in België of nog wat taalverfijning kunne luisteren. Daarnaast zet directeur Elke Geirnaert in op armoedebestrijding. Van lege brooddozen tot gratis schoolmateriaal.