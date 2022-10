Op deze fietsbrug passeert elke 10 seconden een kind: 10 procent meer Gentenaars op de fiets

Gent Gentse brandweer­man Wouter (35) organi­seert benefiet ten voordele van Warriors Against Cancer: “Zij hebben Justien er weer bovenop geholpen”

Gentse brandweerman Wouter (35) en zijn partner Justien (38) organiseren op zondag 23 oktober een ‘Happy Kids Day’ ten voordele van Warriors Against Cancer, een vzw die mensen met kanker helpt hun gehavende zelfbeeld te herstellen. Het koppel koos de organisatie niet zomaar uit, want Justien kreeg in 2016 een eerste keer kanker en herviel in 2021. In haar genezingsproces werd ze ontzettend geholpen door Warriors Against Cancer en nu wil ze graag iets terug doen.

