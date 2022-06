Op de warmste dag van het jaar, een jaar na het ‘strandkledijprotest’, zijn de regels in Don Bosco Zwijnaarde een tikkeltje soepeler: “Wel shorts, geen crop tops”

Rond elf uur, het is dan al warmer dan 30 graden, loopt er veel volk buiten aan Don Bosco Zwijnaarde. In lange broeken, shorts, hemdjes en hier en daar een topje dat een streep buik laat zien. Anders dan vorig jaar: toen kwamen de leerlingen uit onvrede met de kledingcode van de school een dagje in strandkledij naar buiten. Op vrijdag is het snikheet, toch lopen er verdacht veel leerlingen in lange broek.

“Mondeling examen Nederlands”, zeggen tweelingzussen Mette-Marit (17) en Willemiene Dierickx-Visschers uit het 5e jaar Sport-Wetenschappen. “Daarom heb ik een hemdje over mijn topje, want dat zou net niet mogen”, legt Mette-Marit uit. De twee herinneren zich het protest van vorig jaar nog. “Intussen zijn de regels verhelderd. Shorts mogen dus wel, spaghettibandjes niet en slippers ook niet. Je navel mag ook niet zichtbaar zijn”. Onder het hemd van Mette-Marit piept nog net een streepje buik. “Vandaar het hemd, dus”.

Pauline (14) en Marit (14) uit de Latijnse en Natuurwetenschappen hebben net een examen Frans achter de rug. Ook Marit heeft een topje aan dat niet strikt genomen in de dresscode van de school valt. “Herkleden doe ik me niet, maar het is wel heel warm. Tot aan de klas draag ik er dus iets over. Zodra ik zit, schuift de stof wat naar beneden en zie je m’n navel niet meer, dan mag het wel”. Tegelijk fietsen achter haar een paar jongedames in erg korte short. “Nee, dat mag niet, die zullen zich wel snel omgekleed hebben”. Tja, het is dan ook érg warm, zelfs als het examens zijn.