Op café, in zalen en op school: Gent kijkt bibberend naar de match van de waarheid van de Rode Duivels

In de IVG school in centrum-Gent blijft iedereen vandaag na, en met plezier. Want daar wordt samen naar de wedstrijd gekeken. Naar de twee wedstrijden zelfs, want op een tweede scherm wordt ook Canada - Marokko uitgezonden. De Marokkaanse Gentenaars zijn alvast meer in feeststemming dan de supporters van België. In café Saray in de Brugse Poort is het dan ook al dik feest. Ook daar worden trouwens de twee wedstrijden tegelijk getoond. De studenten, die zitten massaal in de Overpoort Bowl te kijken. Bakske vol is het daar. In zaal De Zulle in Wondelgem zit er niet zoveel volk, maar er wordt wel stevig gesupporterd. En nu is het dus wachten op een (paar) goal(s) van de Rode Duivels, zodat er eindelijk ook eens feeststemming kan zijn. Het is dat, of een roemloze aftocht. Aan de supporters zal het alvast niet gelegen hebben...