Op bezoek in de grootste cohousing van Vlaanderen, waar 59 gezinnen wonen: “We letten op elkaar, vandaar de doorzichtige deuren”

GENT Pop-up-shop van het Designmuse­um houdt ouderen warm met exclusieve postkaart­jes van Belgische makelij

From DING with Love: de nieuwe Pop-Up-winkel van het Designmuseum in De Vitrine heeft een prikkelende naam maar da’s niet de enige reden waarom je er binnen wil wandelen. De postkaartjescollectie die in de winkel te zien en te kopen valt, is namelijk een heerlijke samenvatting van Belgisch design, feestvreugde en het goede doel.

9 december