Op bezoek bij Sandra (42), al maanden thuis met haar 10 kinderen én pasgeboren baby: “Toen ze weer naar school mochten, had ik toch wel een ‘oef’- moment”

Gent Op stap met Isabelle Heyndrickx, de opvolger van Mieke Van Hecke: “Als schepen van Burgerza­ken heb je grote impact op mensen, omdat je dichtbij hen staat op emotionele momenten”

9:53 Ze werd 40 in de eerste lockdown, is mama van drie zoontjes, werkte op verschillende CD&V-kabinetten in Brussel en daarna in de VDK-bank in Gent. En op maandag 14 december wordt ze schepen van Burgerzaken, als opvolger van Mieke Van Hecke. Dat is, in een notendop, Isabelle Heyndrickx. Maar ze is ook een absolute stadsmens, een liefhebber van de Gentse Feesten, en ze heeft een duidelijk doel voor ogen: CD&V ook na de volgende verkiezingen in het Gentse stadsbestuur houden. Maak kennis met de nieuwe schepen.