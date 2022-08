Oostakker klaar voor 14de editie van Bruudruusterrock, voor het eerst aan het vernieuwde dorpsplein

Vrijdag wordt gezien als de opwarming, zaterdag is de topdag. De locatie is niet meer exact dezelfde. Nu het dorpsplein is heraangelegd, komt het groot podium tussen de kerk en de kiosk te staan, op een grasveld, en niet meer op het beton achter de kerk. Verder blijft de insteek dezelfde: een gratis festival vol muziek en animatie, met een groot en een klein podium, en met oog voor iedereen. De organisatie verwacht 2.500 bezoekers in twee dagen tijd.

Eindelijk weer een ‘echte’ editie dus, want corona speelde ook BRR parten. “In 2020 hebben we een online alternatief voorzien, in 2021 hadden we wel een tweedaags evenement, maar dan een afgeslankte versie, met 1 podium. Nu kunnen we voluit gaan, in de nieuwe setting. Het wordt meteen ook nog een stuk gezelliger daar.”