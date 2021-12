Oost-Vlamingen die intekenden op groepsaankoop van Vlaamse Energieleverancier moeten zelf op zoek naar oplossing: “Niemand wil 26.000 klanten overnemen”

GENTWie een energiecontract bij de Vlaamse Energieleverancier had getekend via de groepsaankoop van Oost-Vlaanderen, moet zelf voor een nieuwe leverancier zorgen. Provincie Oost-Vlaanderen heeft de opties voor een collectieve heronderhandeling bekeken, maar die blijken niet voorhanden te zijn. Op 7 december ging de energieleverancier failliet. “Burgers kunnen wel bij ons terecht voor advies en begeleiding.”

Wie nog hoopte om via Provincie Oost-Vlaanderen een nieuw contract te bemachtigen aan voordeligere voorwaarden, is eraan voor de moeite. Een week nadat De Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard is, moet de provincie toegeven dat er geen collectieve overdracht naar een nieuw contract komt. 26.000 gezinnen hadden ingetekend op een groepsaankoop en moeten nu binnen 7 weken een contract tekenen, terwijl de energieprijzen net records breken.

Lees verder onder de video: Wat met mijn contract als energieleverancier failliet gaat?

Wel gaat de provincie voor een ‘ontzorgingstraject’: begeleiding op maat bij het zoeken naar een leverancier dus. In een ideaal scenario heb je die gevonden voor 6 januari. Na het faillissement schakelden de gedupeerden automatisch over op een noodplan van Fluvius, aan navenante prijzen. Wie binnen de maand een nieuwe leverancier vindt, kan de aansluiting direct maken en een maand terugkeren in de tijd, zonder overstap met Fluvius. Sowieso loopt het noodcontract bij Fluvius maximum 60 dagen.

“In de komende dagen en weken concentreren we ons om Oost-Vlaamse klanten van Vlaamse Energieleverancier te versterken in hun individuele zoektocht naar een nieuwe, geschikte energieleverancier”, klinkt het bij gedeputeerde Riet Gillis (Groen). “De huidige, onstabiele marktomstandigheden laten niet toe om een collectieve overstap aan te bieden. We zetten daarom in op maximale ontzorging. Burgers kunnen bij ons terecht voor individueel advies en begeleiding.”

Geen kandidaten voor 26.000 klanten

Maar kon er dan écht geen andere oplossing gevonden worden? “We hebben sinds vorige maandag met een groep leveranciers samengezeten”, zegt Gillis. “Het is een erg onstabiele energiemarkt, energieleveranciers zijn momenteel niet bereid om zo’n grote groep klanten over te nemen op zo’n volatiel moment.” Daarbij stelt de provincie ook een aantal voorwaarden, waar wel over onderhandeld kan worden. Een groepsaankoop overnemen, kan op dit moment niet omdat de huidige juridisch gesproken nog steeds loopt.

“We staan er daarnaast wel op, net zoals bij de groepsaankoop, dat het om groene energie, liefst Belgische, gaat. Daar hadden we onze verwachtingen al bijgesteld naar Europese groene energie. Daarnaast moesten ze bereid zijn om het contract over te nemen vanaf het faillissement. Een derde element is het pro-rata gegeven. Die drie elementen bleken moeilijk te verenigen aan een prijs die we op dit moment konden vastleggen. Voor kleine spelers is zo’n grote groep klanten overnemen, onhaalbaar.”

Groepsaankoop?

Het pro-rata element is belangrijk voor wie later, in mei komend jaar, wil intekenen voor de volgende groepsaankoop. “Als je een contract vroegtijdig afbreekt, betaal je een bepaalde meerprijs. Die wilden we beperken, maar dat bleek voor vele leveranciers een brug te ver, al wil ik benadrukken dat ze zich erg constructief hebben opgesteld”, zegt Gillis daarover.

Willen mensen wel nog een groepsaankoop na het debacle van de Vlaamse Energieleverancier? “Een groepsaankoop heeft in onze ogen nog steeds veel voordelen, en mensen zien dat ook nog zo. Er is het ecologische aspect, waarbij we nog steeds een redelijke prijs halen voor groene, lokale energie. Aan het faillissement zelf is eerder weinig te doen. Daarvoor kijken we naar de doorlichtingsprocedures van de VREG. Onze werkgroep kreeg voor zijn procedure recent nog een kwaliteitslabel, dus daar hebben we het volste vertrouwen in.”

Alle klanten krijgen maandag een mail met meer informatie. Wie die misloopt, of meer vragen heeft, kan terecht bij het Provinciaal Administratief Centrum of op de website van de provincie. Wie geen e-mailadres heeft, wordt gecontacteerd door medewerkers van de provincie.

Lees ook: