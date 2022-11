Ook vandaag verstoorde postbedeling in Oost-Vlaanderen, bpost staakt voor tweede dag op rij

Gent Popkoning, die mega-hit scoorde met Al­bert-rap, viert 25ste verjaardag. “Nog één keer alle registers open, daarna mag het kalmer worden”

“I said hip hop hippediehop - Nu wat u hoort, het is een test - Gewoon een test van ‘t huisorkest - Un deux trois, alors c’est moi - Oui, je suis le roi.” In 1998 brulde iedereen het mee, zelfs Tien om te Zien sleepte de latex-versie van koning Albert het podium op. Jean-Pierre Maeren (67), al 25 jaar de man achter - of eerder onder - de latexpop wist niet wat hem overkwam. “Kiekenvel", herinnert hij zich. “Al die mensen kenden die tekst. En ik niet.”

